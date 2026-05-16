Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Азіатські тигри визначилися зі списком із 26 футболістів, які вирушать на турнір.

Федерація футболу Південної Кореї офіційно оприлюднила фінальний список із 26 виконавців, які представлятимуть країну на майбутньому Чемпіонаті світу 2026 року. Команда підходить до світової першості у чудовій формі та з високою упевненістю у власних силах, адже складний етап кваліфікаційного раунду корейці подолали без жодної поразки.

Головною фігурою та беззаперечним лідером азіатської збірної на турнірі стане досвідчений Сон Хин Мін. Для нападника, який наразі виступає за американський Лос-Анджелес, цей світовий форум стане вже четвертим у кар'єрі.

Окрім нього, тренерський штаб залучив провідних гравців із топ-чемпіонатів Європи: у заявці присутні надійний центральний захисник мюнхенської Баварії Кім Мін Дже, а також креативний атакувальний півзахисник французького Парі Сен-Жермен Лі Кан Ін.

Нагадаємо, що за результатами жеребкування збірна Південної Кореї потрапила до групи А. За вихід до раунду плей-оф мундіалю азіатські футболісти боротимуться проти національних команд Чехії, Мексики та ПАР.

Воротарі: Кім Син Гю (Токіо), Чо Хьон У (Ульсан Хьонде), Сон Бом Гин (Чонбук Моторс)

Захисники: Кім Мін Дже (Баварія), Кім Мун Хван (Теджон Хана), Соль Йон У (Црвена Звезда), Чо Ю Мін (Шарджа), Лі Те Сок (Аустрія Відень), Пак Чин Соб (Чжецзян), Кім Те Хьон (Касіма Антлерс), Лі Хан Бом (Мідтьюлланн), Єнс Кастроп (Боруссія М), Лі Кі Хьок (Канвон)

Півзахисники: Лі Че Сон (Майнц), Хван Хі Чхан (Вулвергемптон), Хван Ін Бом (Феєнорд), Лі Кан Ін (Парі Сен-Жермен), Пек Син Хо (Бірмінгем), Кім Чин Гю (Чонбук Моторс), Лі Дон Гьон (Ульсан), Пе Чун Хо (Сток Сіті), Ом Чі Сон (Свонсі), Ян Хьон Джун (Селтік)

Нападники: Сон Хин Мін ,(Лос-Анджелес) Чо Гю Сон (Мідтьюлланн), О Хьон Гю (Бешикташ)