Наставник харків'ян поділився своїми думками після гри з Епіцентром.

Головний тренер харківського Металіста 1925 Младен Бартулович прокоментував нічийний результат у матчі УПЛ проти Епіцентра (1:1).

"Ми грали три матчі цього тижня, треба проводити ротацію, бо це кінцівка сезону і хлопці втомилися. Це було помітно. Треба давати шанс тим, хто менше грав. Проценко заслуговував на цей шанс. У нього взимку була травма, він добре працював на тренуваннях і сьогодні добре зіграв.

Шкода, що не перемогли, як і в попередніх матчах цього тижня. Ми мали перевагу, моменти щоб забивати ще та закривати матч, але це в першому таймі. У другому таймі суперник забиває гол з одного моменту. Прикро за хлопців, бо я знаю, як вони хочуть перемогти. Трошки нам чогось не вистачає.

Повернення Гаджиєва після важкої травми? Це справді важливо, що Рамік повернувся. Він довго до цього йшов, десь, можливо, я побоювався його випускати, бо важлива психологічна складова, щоб він був готовий. Чекаємо вже Раміка, який був до травми..

Відсутність Ітодо та Моури? У них пошкодження. Ітодо набрав чудову форму й міг би допомогти. Сподіваємося, що вони будуть готові на Верес", — наводить слова Бартуловича прес-служба клубу.

