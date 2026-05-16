Голкіпер Динамо прокоментував перемогу над Полтавою.
Вʼячеслав Суркіс, пресслужба ФК Динамо
16 травня 2026, 22:55
Воротар В'ячеслав Суркіс вперше вийшов у стартовому складі Динамо Київ та допоміг своїй команді здобути перемогу над Полтава з рахунком 2:0 у матчі Українська Прем'єр-ліга.
Після поєдинку голкіпер поділився враженнями від дебюту у стартовому складі киян:
"Непоганий результат, але можна було і краще. Мені здається, могли перемогти з більшим рахунком. Але зіграли на нуль, і для мене, як воротаря, нічого кращого не може бути", – сказав Суркіс.
Футболіст зазначив, що суперник створив небагато моментів, однак він залишався максимально сконцентрованим до фінального свистка:
"Ударів у них не було майже, але я був готовий, коли було небезпечно наприкінці зустрічі", – додав воротар.
Також Суркіс прокоментував майбутній фінал Кубка України, у якому Динамо Київ зустрінеться з Чернігів:
"Настрій – бойовий, бо Кубок має бути у Києві. Зробимо все для цього", – підсумував голкіпер.
Фінал Кубка України відбудеться 20 травня о 18:00 у Львові на Арені Львів.