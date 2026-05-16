Україна

Головний тренер Динамо Київ прокоментував гру молодих футболістів після 29-го туру УПЛ.

Головний тренер Динамо Київ Ігор Костюк прокоментував перемогу над Полтава (2:0) у матчі 29-го туру УПЛ та детально оцінив гру молодих виконавців своєї команди.

Наставник пояснив появу Віталія Лобка у стартовому складі кадровою ситуацією в атаці:

“Матвій Пономаренко нещодавно зазнав ушкодження, а Едуардо Герреро отримав чимале навантаження в останніх матчах. Віталій заслужив шанс зіграти за першу команду своїм ставленням до роботи та виступами в юнацькій команді”, – зазначив Костюк.

Тренер залишився задоволений дебютом молодого нападника:

“Вважаю, він вдало дебютував. Зокрема, заробив пенальті, який став одним із вирішальних моментів матчу. Приніс користь команді та проявив професіоналізм”, – сказав наставник киян.

Окремо Костюк відзначив гру воротаря Вячеслава Суркіса, який уперше вийшов у стартовому складі Динамо в офіційному матчі:

“Вячеслав зіграв добре – надійно та безпомилково. Він добре керував захистом, а наприкінці зустрічі врятував команду від гола”, – наголосив головний тренер.

Також Костюк підкреслив важливість довіри до молодих футболістів:

“Вячеслав – молодий воротар, який грає за команду U19 та тренується з нами. Ми розуміємо, що довіра до молодих футболістів – це шлях розвитку нашого футболу”, – додав наставник Динамо Київ.

Крім того, тренер висловився щодо майбутнього фіналу Кубка України проти Чернігів:

“Цей матч важливий для міста Києва, для Динамо, для всієї команди. Готуємося до фіналу в режимі підвищеної відповідальності”, – підсумував Костюк.

Не оминув увагою наставник і повернення Аліу Тіаре, який провів перший офіційний матч у весняній частині сезону:

“Попри тривалу відсутність, Аліу не припускався результативних помилок, які траплялися на зимових зборах. Далі спостерігатимемо за його прогресом. Сподіваємося, він буде корисним нашій команді”, – заявив Костюк.

Фінал Кубка України відбудеться 20 травня о 18:00 на Арені Львів.