Наставник Епіцентру поділився своїми думками після гри з Металістом 1925.

Головний тренер Епіцентра Сергій Нагорняк прокоментував нічийний результат у матчі УПЛ проти Металіста 1925 (1:1).

"Сьогодні абсолютно рівна гра була. Можливо, трошки і нашій команді, і команді суперника не вистачало мотивації. Давайте так: вони за дивних обставин могли добратися до єврокубків, ми за дивних обставин могли бути в перехідних матчах.

Але вважаю, сьогодні була цікава гра. Ми в першому таймі дали зіграти тим, хто трошки менше грав, дали проявити себе. В другому таймі вимушено ми трошки перебудувалися, випустили наших провідних гравців – налагодили гру і абсолютно заслужено зрівняли рахунок.

Щодо попередніх матчів. Я не знаю, як сказати, коли ми в трьох поспіль матчах, які мали бути виграшними, пропускали на останніх секундах – це трошки впевненості не додавало. Але не будемо гнівити Бога – в минулому матчі наш воротар врятував нас на 90+8 хвилині і ми виграли. Те, що не програємо – трошки хлопці відчули впевненість, відчули, що можна грати в УПЛ, особливо це стосується тих хлопців, які перший сезон проводять. Вони вже трошки оббилися – думаю, вони будуть тільки сильнішими.

Як би там не було, дуже важко зіграти за сім днів три матчі одним складом. І тут будь-яка людина фізично дуже… В нас ці три матчі, віддати належне, зіграли два центральні захисники Григоращук і Ніль, тому що в нас трошки є проблеми – Мороз травмований. Не без помилок, видно було, що їм важко, але, я ж кажу, зробив ротацію – покажіть ті хлопці, хто менше грає, що ви можете гідно замінити. На жаль, не у всіх це вийшло. Я розумію, що все-таки в нас є якась обойма гравців, на яких я розраховую. Хочемо ми чи не хочемо – а я відштовхуюся тільки від них.

Прогрес Сидуна? Це його заслуга абсолютно, і заслуга команди, що вона грає на нього, і він це заслужив, і хлопці впевнені в ньому. Коли він грає попереду – він сам дає впевненість нашій команді. Ми знаємо, що коли він грає попереду, в нього завжди є моменти, незалежно від того, грає він справа чи центрального нападника. Не завжди вдавалося йому реалізувати, але повірте мені, що вісім м’ячів – це той, напевно, мінімум поки що, який він міг забити. Прогресує, тому що хлопець дуже серйозно ставиться до себе, до свого діла, його не збивають ніякі фактори. Він просто на 100 відсотків віддається футболу. Коли людина на 100 відсотків віддається футболу – футбол завжди віддячить за це, повірте мені", — наводить слова Нагорняка прес-служба клубу.

