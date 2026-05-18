Іспанія

Тренер підтвердив, що залишається в клубі на наступний сезон попри відсутність трофеїв.

Головний тренер мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне підтвердив, що продовжить роботу з клубом і в наступному сезоні.

Про це наставник заявив після одного з матчів, його слова наводять іспанські ЗМІ:

"Якщо чесно, я думаю про наступний сезон. Я думаю про себе. Я продовжу і думаю про те, як підійти до нового сезону", — сказав Сімеоне.

56-річний аргентинський фахівець очолює Атлетіко з 2011 року без перерв. За цей час він перетворив клуб на одного з лідерів іспанського футболу та стабільного учасника єврокубків.

Сезон-2025/26 "матрацники" завершують без трофеїв. Команда дійшла до півфіналу Ліги чемпіонів та фіналу Кубка Іспанії, однак не змогла здобути жодного титулу.

У чемпіонаті Іспанії Атлетіко посідає 4-те місце. Напередодні підопічні Сімеоне мінімально обіграли Жирону (1:0) в останньому домашньому матчі сезону.

Заключний поєдинок кампанії мадридський клуб проведе 24 травня на виїзді проти Вільярреала.