Португалець підпише дворічну угоду з королівським клубом.
18 травня 2026, 12:20
Жозе Моуріньо знову очолить мадридський Реал. Про це повідомляє відомий інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, королівський клуб уже погодив із португальським спеціалістом усі деталі дворічного контракту, який буде підписано найближчим часом.
Наразі Моуріньо працює з лісабонською Бенфікою, однак у Мадриді його повернення розглядають як частину нового проєкту перебудови команди.
Жозе Моуріньо вже очолював Реал у 2010–2013 роках, вигравши з клубом чемпіонат Іспанії, Кубок та Суперкубок країни.
У сезоні Ла Ліги-2025/26 Реал посідає друге місце в турнірній таблиці, маючи 83 очки після 37 матчів і втративши шанси на чемпіонство. Також команда вилетіла з Кубка Іспанії, Суперкубка Іспанії та Ліги чемпіонів.