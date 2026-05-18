Португалець підпише дворічну угоду з королівським клубом.

Жозе Моуріньо знову очолить мадридський Реал. Про це повідомляє відомий інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, королівський клуб уже погодив із португальським спеціалістом усі деталі дворічного контракту, який буде підписано найближчим часом.

Наразі Моуріньо працює з лісабонською Бенфікою, однак у Мадриді його повернення розглядають як частину нового проєкту перебудови команди.

🚨 BREAKING: José Mourinho back to Real Madrid, HERE WE GO! 💣🤍



All terms have been verbally agreed between José Mourinho and Real Madrid, waiting to sign all documents.



Plan for initial two year deal, JM to travel to Madrid after Real-Bilbao game.



The Special One is back. pic.twitter.com/K267WgiqjC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 18, 2026

Жозе Моуріньо вже очолював Реал у 2010–2013 роках, вигравши з клубом чемпіонат Іспанії, Кубок та Суперкубок країни.

У сезоні Ла Ліги-2025/26 Реал посідає друге місце в турнірній таблиці, маючи 83 очки після 37 матчів і втративши шанси на чемпіонство. Також команда вилетіла з Кубка Іспанії, Суперкубка Іспанії та Ліги чемпіонів.