Аргентинець довів результативну серію до чотирьох матчів поспіль.

У ніч на 18 травня Інтер Маямі на своєму полі здобув перемогу над Портленд Тімберс у матчі регулярного чемпіонату МЛС — 2:0.

Головним героєм зустрічі знову став Ліонель Мессі. Аргентинець відкрив рахунок на 31-й хвилині, а перед перервою віддав результативну передачу на Германа Бертераме, який подвоїв перевагу господарів.

— Major League Soccer (@MLS) May 17, 2026

Для 38-річного Мессі цей гол став уже 12-м у поточному сезоні МЛС. Крім того, він продовжив свою результативну серію до чотирьох матчів поспіль.

Загалом у кар’єрі аргентинець має вже 910 забитих м’ячів і 412 результативних передач.

Інтер Маямі здобув третю перемогу поспіль і з 28 очками посідає друге місце в таблиці Східної конференції. Лідирує Нешвілл, який у паралельному матчі обіграв Лос-Анджелес — 3:2. Героєм зустрічі став Хані Мухтар, який оформив хет-трик.

У складі клубу з Лос-Анджелеса результативною передачею відзначився Сон Хин Мін, а український захисник Артем Смоляков з’явився на полі на 81-й хвилині.