Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, який відбувся 17 травня 2026 року.

Олександрія у матчі 29 туру української Прем'єр-ліги у гостях обіграла львівський Рух (3:1).

Команда Володимира Шарана відкрила рахунок на сьомій хвилині зусиллями Теді Цари, після чого у компенсований час до першого тайму перевагу "містян" подвоїв Юрій Копина, який зрізав м'яч у власні ворота.

На старті другого тайму Олександрія забила третій м'яч, автором якого став Браян Кастільйо Росендо. Все, що могла запропонувати команда Івана Федика – це результативний удар Таллеса Бренера з пенальті на 72 хвилині.

Після 29 турів Олександрія набрала 16 очок і посідає 15 місце у зоні вильоту УПЛ. Рух у своєму активі має 21 очко та йде на 14 позиції у зоні перехідних матчів.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Рух — Олександрія у рамках 29-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Рух — Олександрія 1:3

Голи: Таллес, 72 (пен.) — Цара, 7, Копина, 45+3 (авт.), Кастільйо, 46.

Рух: Клименко — Кітела, Підгурський, Копина, Роман — Гордєєв (Рейляну, 46), Притула, Таллес — Діалло (Гоч, 79), Бодак (Угрік, 46, Кислянка, 86), Руніч (Алмазбеков, 46).

Олександрія: Макаренко — Прокопенко (Шулянський, 18), Беїратче, Огарков, Власюк — Мишньов (Туаті, 73), Ващенко, Булеца (Боль, 84) — Цара, Кастільйо (Хмельовський, 73), Ндіага.

Попередження: Діалло — Огарков, Беїратче, Кастільйо.