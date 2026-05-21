Португальський клуб вирішив не продовжувати співпрацю з досвідченим бразильським оборонцем.

Порту офіційно повідомив про завершення співпраці з Тіагу Сілвою. Керівництво клубу ухвалило рішення не активувати опцію продовження контракту 41-річного бразильця, тож після закінчення сезону захисник залишає команду.

Сілва приєднався до драконів узимку, підписавши угоду до літа 2026 року з можливістю пролонгації ще на один сезон. Втім, у клубі вирішили не продовжувати контракт із досвідченим футболістом.

У нинішньому сезоні Тіагу Сілва взяв участь у 14 матчах у складі Порту, допомагаючи команді в чемпіонаті та кубкових турнірах.

Нагадаємо, Тіаго Сілва став найвіковішим дебютантом в історії Ліги Європи.