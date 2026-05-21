Тухель не планує включати кількох відомих футболістів до заявки на мундіаль.

Збірна Англії може вирушити на чемпіонат світу 2026 року без Філа Фодена, Люка Шоу та Фікайо Томорі. Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, головний тренер англійців Томас Тухель не має наміру включати цих футболістів до остаточної заявки на турнір, який відбудеться у США, Канаді та Мексиці.

Також зазначається, що місце Фодена у складі може отримати вінгер Арсенала Ноні Мадуеке, який провів сильний сезон і справив позитивне враження на тренерський штаб.

Офіційно підсумковий склад збірної Англії на ЧС-2026 буде оголошено 22 травня. На груповому етапі команда Томаса Тухеля зіграє проти Хорватії, Гани та Панами у квартеті L.

