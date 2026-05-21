Берлінський клуб завершив короткий період роботи Марі-Луїзи Ети та оголосив нового наставника.

Берлінський Уніон офіційно оголосив про призначення Мауро Лустрінеллі на посаду головного тренера першої команди.

Про це повідомила пресслужба німецького клубу. Деталі контракту зі швейцарським фахівцем не розкриваються.

До цього з квітня командою керувала Марі-Луїза Ета, яка провела на чолі Уніона п’ять матчів: дві перемоги, дві поразки та одну нічию. Вона увійшла в історію як перша жінка, що очолила чоловічу команду в Бундеслізі та загалом у топ-5 європейських чемпіонатів.

Новий наставник Уніона має досвід роботи у швейцарському Туні, а також очолював молодіжну збірну Швейцарії U-21, з якою двічі виходив до фінальної частини чемпіонату Європи.

До роботи в берлінському клубі Лустрінеллі приступить разом зі своїм тренерським штабом.