Берлінський клуб завершив короткий період роботи Марі-Луїзи Ети та оголосив нового наставника.
Мауро Лустрінеллі, Уніон
21 травня 2026, 22:22
Берлінський Уніон офіційно оголосив про призначення Мауро Лустрінеллі на посаду головного тренера першої команди.
Про це повідомила пресслужба німецького клубу. Деталі контракту зі швейцарським фахівцем не розкриваються.
До цього з квітня командою керувала Марі-Луїза Ета, яка провела на чолі Уніона п’ять матчів: дві перемоги, дві поразки та одну нічию. Вона увійшла в історію як перша жінка, що очолила чоловічу команду в Бундеслізі та загалом у топ-5 європейських чемпіонатів.
Новий наставник Уніона має досвід роботи у швейцарському Туні, а також очолював молодіжну збірну Швейцарії U-21, з якою двічі виходив до фінальної частини чемпіонату Європи.
До роботи в берлінському клубі Лустрінеллі приступить разом зі своїм тренерським штабом.