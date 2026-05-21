Команда Жорже Жезуша здобула довгоочікуване чемпіонство.

Сьогодні, 21 травня, відбулися матчі заключного туру чемпіонату Саудівської Аравії, за підсумками яких визначились підсумкові позиції клубів у турнірній таблиці.

Чемпіоном став Ан-Наср, який у фінальному турі здобув перемогу над Дамаком із рахунком 4:1. Авторами голів стали Садіо Мане, Кінгслі Коман та Кріштіану Роналду, який оформив дубль, забивши свої 972 та 973 м'ячі у кар'єрі.

Для підопічних Жорже Жезуша це було ювілейне десяте чемпіонство в історії клубу та перше із сезону-2018/19. При цьому для Роналду це був перший офіційний трофей у складі саудівського клубу, до якого він перебрався взимку 2023 року.

Друге місце у чемпіонаті посів Аль-Хіляль, який у гостях мінімально обіграв Аль-Фейху з рахунком 1:0 завдяки єдиному голу Султана Мандаша. При цьому Рубен Невіш не реалізував пенальті у другому таймі.

Також путівки до Ліги чемпіонів АФК вибороли Аль-Ахлі та Аль-Кадісія, які фінішували на третьому та четвертому місцях.

Топ-5 із місцем у кваліфікації ЛЧ АФК доповнив Аль-Іттіхад. Аль-Таавун буде представлений у Лізі чемпіонів АФК-2, посівши шосте місце у чемпіонаті, а Аль-Еттіфак (сьмое місце) зіграє у Клубному кубку чемпіонів Перської затоки.

Тим часом Дамак, Аль-Ахдуд та Аль-Наджма зайняли останні три місця в чемпіонаті та вилетіли до першого дивізіону.

Найкращим бомбардиром чемпіонату став нападник Аль-Кадісії Хуліан Кіньйонес, який забив 33 м'ячі, чотири з яких з пенальті. Він випередив форварда Аль-Ахлі Айвена Тоуні (32) та Роналду (28).