Дивіться відео найкращих моментів перехідного матчу чемпіонату України, який відбувся 5 червня 2026 року.
Олександрія — Лівий Берег, УПЛ ТБ
05 червня 2026, 19:59
Олександрія та Лівий Берег не визначили сильнішого в першому перехідному матчі УПЛ. Команда Володимира Шарана не змогла скористатись перевагою домашнього поля та залишила інтригу на матч-відповідь.
Господарі відкрили рахунок у першому таймі після результативної атаки Ндіаги, однак після перерви кияни швидко відновили рівновагу. Надалі гра проходила в боротьбі без великої кількості моментів, і суперники так і не змогли схилити шальки терезів на свій бік.
До вашої уваги відео найкращих моментів першого матчу Олександрія — Лівий Берег:
Олександрія — Лівий Берег 1:1
Голи: Ндіага, 21 — В. Волошин, 52
Олександрія: Макаренко — Шулянський (Боль, 68), Кампуш, Беїратче, Огарков (Власюк, 74) — Мишньов (Черниш, 64), Ващенко, Булеца — Ндіага, Кастільйо (Жонатан, 64), Цара (Родрігеш, 88).
Лівий Берег: Жмурко — Соколов, Самар, Коваленко, Сіднней — Банада, Косовський — В. Волошин, Андрадіна (Воробчак, 46), Шастал — Венделл (Н. Волошин, 46).
Попередження: Беїратче, Ващенко, Ндіага — Сіднней, Соколов