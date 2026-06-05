Україна

Дивіться відео найкращих моментів перехідного матчу чемпіонату України, який відбувся 5 червня 2026 року.

Олександрія та Лівий Берег не визначили сильнішого в першому перехідному матчі УПЛ. Команда Володимира Шарана не змогла скористатись перевагою домашнього поля та залишила інтригу на матч-відповідь.

Господарі відкрили рахунок у першому таймі після результативної атаки Ндіаги, однак після перерви кияни швидко відновили рівновагу. Надалі гра проходила в боротьбі без великої кількості моментів, і суперники так і не змогли схилити шальки терезів на свій бік.

До вашої уваги відео найкращих моментів першого матчу Олександрія — Лівий Берег:

Олександрія — Лівий Берег 1:1

Голи: Ндіага, 21 — В. Волошин, 52

Олександрія: Макаренко — Шулянський (Боль, 68), Кампуш, Беїратче, Огарков (Власюк, 74) — Мишньов (Черниш, 64), Ващенко, Булеца — Ндіага, Кастільйо (Жонатан, 64), Цара (Родрігеш, 88).

Лівий Берег: Жмурко — Соколов, Самар, Коваленко, Сіднней — Банада, Косовський — В. Волошин, Андрадіна (Воробчак, 46), Шастал — Венделл (Н. Волошин, 46).

Попередження: Беїратче, Ващенко, Ндіага — Сіднней, Соколов