Україна

Новачок "червоно-білих" дав свій коментар після переходу з ізраїльського гранда.

Опорний півзахисник Кривбасу Рой Наві вперше поспілкувався з клубною пресслужбою.

"Червоно-білі" орендували 22-річного ізраїльтянина в Маккабі Тель-Авів, також отримавши право викупу.

"Перші враження від Кривбасу? Чесно кажучи, з першого дня я відчув дуже теплий прийом. Тренери Патрік та Орі допомогли мені адаптуватися, Бар Лін також постійно підтримує. У команді чудова атмосфера, всі хлопці добре мене прийняли.

Яким було перше тренування в Кривбасі? Інтенсивність роботи тут дуже висока, це новий для мене ритм. Але я щасливий бути тут і готовий працювати на максимум, щоб якнайшвидше адаптуватися та допомогти команді.

Перед переходом я спілкувався з Орі та Бар Ліном. Вони розповідали, що Кривбас — великий клуб із серйозними амбіціями, який допомагає футболістам прогресувати та рухатися вперед у кар'єрі. Для мене велика честь стати частиною цієї команди, і я дуже ціную цю можливість.

Я знаю, що в Кривбасі завжди ставлять перед собою найвищі цілі — перемагати в кожному матчі та бути серед найкращих. Це повністю збігається з моїми амбіціями. Я хочу багато працювати, приносити користь команді, демонструвати свою найкращу гру й допомагати Кривбасу досягати поставлених цілей", — зазначив Наві.

Нагадаємо, у суботу, 1 серпня, Кривбас прийматиме Карпати в рамках першого туру УПЛ-2026/27.