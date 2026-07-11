Новачок "червоно-білих" дав свій коментар після переходу з ізраїльського гранда.
Рой Наві, fckryvbas.com
11 липня 2026, 21:55
Опорний півзахисник Кривбасу Рой Наві вперше поспілкувався з клубною пресслужбою.
"Червоно-білі" орендували 22-річного ізраїльтянина в Маккабі Тель-Авів, також отримавши право викупу.
"Перші враження від Кривбасу? Чесно кажучи, з першого дня я відчув дуже теплий прийом. Тренери Патрік та Орі допомогли мені адаптуватися, Бар Лін також постійно підтримує. У команді чудова атмосфера, всі хлопці добре мене прийняли.
Яким було перше тренування в Кривбасі? Інтенсивність роботи тут дуже висока, це новий для мене ритм. Але я щасливий бути тут і готовий працювати на максимум, щоб якнайшвидше адаптуватися та допомогти команді.
Перед переходом я спілкувався з Орі та Бар Ліном. Вони розповідали, що Кривбас — великий клуб із серйозними амбіціями, який допомагає футболістам прогресувати та рухатися вперед у кар'єрі. Для мене велика честь стати частиною цієї команди, і я дуже ціную цю можливість.
Я знаю, що в Кривбасі завжди ставлять перед собою найвищі цілі — перемагати в кожному матчі та бути серед найкращих. Це повністю збігається з моїми амбіціями. Я хочу багато працювати, приносити користь команді, демонструвати свою найкращу гру й допомагати Кривбасу досягати поставлених цілей", — зазначив Наві.
Нагадаємо, у суботу, 1 серпня, Кривбас прийматиме Карпати в рамках першого туру УПЛ-2026/27.