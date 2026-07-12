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Геннадій Буткевич поділився своїми думками щодо ліміту на легіонерів у чемпіонаті України.

Президент Полісся Геннадій Буткевич прокоментував рішення УАФ щодо ліберизації ліміту на легіонерів в УПЛ, яке дозволяє клубам одночасно випускати на полі сім легіонерів та одного гравця з паспортом країн ЄС.

"Я вважаю, що український футбол має розвиватися через конкуренцію, а не через обмеження. Ліміт не виховує футболістів. Футболістів виховують академії, тренери, інфраструктура, селекція та правильна стратегія клубу. Якщо система працює, українські гравці будуть зростати незалежно від того, скільки легіонерів виходить на поле. Якщо ж система не працює, жоден ліміт цього не виправить.

Найсильніший період українського чемпіонату припав саме на роки, коли в УПЛ виступало багато якісних легіонерів, поруч з якими прогресували і наші українські футболісти. Саме тоді наші клуби регулярно виходили в плей-оф єврокубків та демонстрували яскраву гру.

Я взагалі вважаю, що настав час змінити саму філософію питання про ліміти на легіонерів. Ми багато років сперечаємося про те, скільки легіонерів дозволити клубам. Але питання має звучати інакше: як зробити так, щоб українських футболістів ставало більше не через регламент, а через їхню якість.

Сильний українець не потребує штучного захисту. Він виграє конкуренцію сам. А якщо ми хочемо бачити більше таких футболістів, потрібно інвестувати в академії та сучасну інфраструктуру. Саме це є справжньою інвестицією в майбутнє українського футболу.

Ми хочемо бачити сильніший чемпіонат і, відповідно, кращі результати українських клубів в єврокубках. Переконаний, цього можна досягти лише через відкриту конкуренцію, а не через адміністративні обмеження.

На мою думку, відповідні футбольні органи мають змістити фокус із обмежень на створення правил розвитку. Потрібна система, яка реально стимулюватиме клуби вкладати кошти у власних вихованців.

Наприклад, можна встановити вимогу щодо обов'язкової наявності академії, визначити мінімальну кількість вихованців клубу в заявці на сезон, а також запровадити норму, за якою у стартовому складі має регулярно виходити щонайменше один власний вихованець. Таким чином, клуби отримують більше свободи та можуть запрошувати легіонерів, а українські футболісти не втрачають свого шансу, адже клуб зацікавлений довести власного вихованця до першої команди.

Зараз українські футболісти отримали значно кращі можливості для працевлаштування в країнах Європейського Союзу і в багатьох чемпіонатах більше не вважаються легіонерами. Це відкриває для наших гравців нові перспективи, але водночас створює ризик відтоку молодих талантів. Якщо український хлопець розумітиме, що вдома шансів пробитися до основної команди майже немає, він обере навіть менш вигідний контракт за кордоном. Особливо під час війни.

Саме тому потрібно не закривати двері для легіонерів, а відкривати можливості для власних вихованців. Тоді клуби будуть зацікавлені розвивати академії, молоді футболісти бачитимуть реальну перспективу в Україні, а рівень чемпіонату продовжить зростати завдяки чесній конкуренції", — наводить слова Буткевича прес-служба клубу.

Раніше головний тренер "вовків" Руслан Ротань поділився своїми думками про першого суперника Полісся у єврокубках.