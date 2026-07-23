Україна

Харків зазнав поразки в заключному товариському матчі на зборах в Австрії.

Головний тренер Харкова Младен Бартулович дав свій коментар після останнього контрольного поєдинку в рамках австрійських зборів, передає офіційний сайт клубу.

У заключному спарингу харків'яни зазнали поразки від Шальке (0:2). Бартулович поділився враженнями від матчу, оцінив рівень підготовки гравців і розповів про інтеграцію новачків.

"Дуже якісний суперник, дуже гарна атмосфера. Для нас, перед стартом чемпіонату, це дуже добрий спаринг. Важливо було відчути, як це — грати перед вболівальниками. Було достатньо хороших моментів у цьому матчі, але якісний суперник одразу карає за помилки. Ми припустилися помилки — і пропустили гол. Звісно, після цього хлопцям стало трохи важче. Потім у суперника вийшли свіжі гравці, а ми фактично грали одним складом усі 90 хвилин. У будь-якому разі, це був дуже корисний спаринг для нас, бо він показав, куди потрібно рухатися і до чого прагнути.

Перед зборами ми свідомо обирали якісних суперників. У нас дуже молода команда, і нам потрібно набиратися досвіду саме в таких матчах. Вважаю, що всі наші гравці за ці збори отримали величезний досвід.

Вважаю, що ми дуже добре підготувалися фізично. У нас ще є час, щоб награвати деякі ігрові моменти до першого туру з Вересом. Думаю, будемо готові на 100%, щоб перемагати в кожному матчі.

Новачки з кожним матчем вони все краще вписуються в нашу ігрову модель. Я вже говорив: вони якісні гравці і точно нам допоможуть, вони це доведуть у чемпіонаті.

Ще підсилення? Звісно, клуб працює в цьому напрямку. Ми всі зацікавлені в тому, щоб ще підсилити команду.

План на завершальний етап підготовки? Хлопці отримають кілька днів відпочинку. А вже з неділі почнемо підготовку до матчу з Вересом і перейдемо на стандартний тижневий цикл", — заявив спеціаліст.

Зауважимо, що в рамках австрійських зборів Харків також протистояв Карабаху (6:2), Янг Бойз (0:2), РБ Зальцбург (0:4), Вольфсбергеру (3:3), Яблонцю (0:1), Градець-Кралове (3:3) і Фаджіано Окаямі (1:2). Із Вересом удома підопічні Бартуловича зустрінуться в суботу, 1 серпня (1-й тур УПЛ-2026/27).