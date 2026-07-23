Словенський оборонець перебрався до чемпіонату Словаччини.
Жан Тронтель, fczorya.com
23 липня 2026, 19:56
Правий захисник Жан Тронтель залишив Зорю заради ДАК Дунайська Стреда, передає офіційний сайт луганського клубу.
За даними порталу Transfermarkt, представник чемпіонату Словаччини виклав за 26-річного словенця 200 тисяч євро. У стільки ж він обійшовся "чорно-білим" влітку 2024 року, коли переходив із Мури.
У сезоні-2025/26 Тронтель представляв Горицю на правах оренди. На його рахунку чотири гола й п'ять асистів у 37-ми матчах усіх турнірів.
У футболці Зорі Жан провів 27 поєдинків, в яких відзначився однією гольовою передачею.