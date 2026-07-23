Україна

Словенський оборонець перебрався до чемпіонату Словаччини.

Правий захисник Жан Тронтель залишив Зорю заради ДАК Дунайська Стреда, передає офіційний сайт луганського клубу.

За даними порталу Transfermarkt, представник чемпіонату Словаччини виклав за 26-річного словенця 200 тисяч євро. У стільки ж він обійшовся "чорно-білим" влітку 2024 року, коли переходив із Мури.

У сезоні-2025/26 Тронтель представляв Горицю на правах оренди. На його рахунку чотири гола й п'ять асистів у 37-ми матчах усіх турнірів.

У футболці Зорі Жан провів 27 поєдинків, в яких відзначився однією гольовою передачею.