Іспанія

Португальський фахівець вважає хавбека Манчестер Сіті ідеальною заміною Тоні Кроосу.

Головний тренер мадридського Реала Жозе Моурінью просить керівництво клубу здійснити трансфер центрального півзахисника Манчестер Сіті Родрі вже цього літа. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, попри чотири літні підписання, португальський наставник переконує президента клубу Флорентіно Переса посилити центр поля саме 30-річним іспанцем. На думку Моурінью, Родрі є футболістом, який найкраще здатен компенсувати втрату Тоні Крооса.

Додатковим аргументом на користь цього трансферу стали виступи хавбека на чемпіонаті світу-2026. Родрі допоміг збірній Іспанії завоювати титул, а також отримав нагороду найкращому гравцеві турніру.

Контракт іспанця з Манчестер Сіті спливає влітку 2027 року, тому цього трансферного вікна мадридський клуб потенційно може розраховувати на його придбання за нижчу суму. Водночас "містяни" не залишають спроб продовжити угоду зі своїм лідером.

Раніше також повідомлялося, що особисто Родрі хотів би продовжити кар'єру в мадридському Реалі.