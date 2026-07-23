Володар Золотого м'яча-2018 проведе з "россонері" ще одну, другу для нього кампанію.
Лука Модрич, Getty Images
23 липня 2026, 19:32
Мілан продовжив контракт із центральним півзахисником Лукою Модричем, передає офіційний сайт клубу.
Оновлений договір про співпрацю зі 40-річним хорватом розраховано до кінця червня 2027 року. Склад "россонері" хавбек поповнив перед початком сезону-2025/26, на правах вільного агента залишивши Реал Мадрид.
На рахунку Модрича два гола й три асисти в 37-ми матчах за Мілан під час минулої кампанії. Цього літа він відзначився однією гольовою передачею в усіх чотирьох поєдинках збірної Хорватії у рамках ЧС-2026.
Раніше повідомлялося, що Лука досі не визначився зі своїм майбутнім у національній команді.