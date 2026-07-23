Іспанія

У нідерландського півзахисника діагностували розрив медіальної колатеральної зв’язки правого коліна, лікування проходитиме без операції.

Френкі де Йонг отримав травму, через яку ризикує пропустити частину старту нового сезону. Барселона офіційно повідомила про результати медичного обстеження 29-річного півзахисника.

У футболіста виявили розрив медіальної колатеральної зв’язки (MCL) правого коліна. Сторони ухвалили рішення відмовитися від хірургічного втручання та продовжити консервативне лікування під наглядом медичного штабу команди.

Терміни відновлення де Йонга наразі не називаються. Його стан оцінюватимуть протягом найближчих тижнів, після чого стане зрозуміло, коли хавбек зможе повернутися до тренувань та матчів.

Раніше повідомлялося, що ситуація навколо футболіста викликала напругу всередині клубу. Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік нібито був незадоволений рішенням де Йонга не ризикувати здоров’ям у важливому матчі минулого сезону, після чого виникли питання щодо майбутньої ролі гравця в команді.

Попри чутки про можливий відхід, тепер головним завданням для нідерландця стане повне відновлення після ушкодження. У минулому сезоні він провів 38 матчів, забив 1 гол та віддав 8 асистів.