Украина: Вторая лига

Специалист первый год отработал в роли тренера.

Главный тренер харьковского Металлиста Александр Кучер стал лучшим тренером Второй лиги сезона-2020/21.

Его команда заняла первое место в турнирной таблице Второй лиге Б, в результате чего вышла в Первую лигу.

В 23 играх Металлист добыл 21 победу при двух ничьих. При этом команда ни разу не уступила соперникам.

Отметим, что Металлист стал для Александра Кучера первым клубом в тренерской карьере.

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