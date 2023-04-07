Украина: Вторая лига

У нижчих дивізіонах чемпіонату України поновлюються змагання.

Матч сусідів по турнірній таблиці відкривав весняну частину сезону у ПФЛ. На прохання Металурга-2, який базується на Західній Україні, гру перенесено до Хуста. Власне, рідні стіни допомогли команді перемогти.

На 36-ій хвилині Павлич шикарним дальнім ударом відкрив рахунок, а в кінцівці матчі Луців подвоїв перевагу Хуста, реалізувавши пенальті. Металург-2 не опустив руки та навіть спромігся відквитати один м'яч — з 11-метрів відзначився Ковальський — проте зачепитись бодай за нічию їм не вдалось. Перемога Хуста — 2:1.

Хуст піднявся на 5 позицію в чемпіонаті, Металург-2 залишився на 8 сходинці.

МФК Металург-2 (Запоріжжя) — ФК Хуст 1:2

Голи: Ковальський, 90+3 (з пенальті) — Павлич, 36, Луців, 79 (з пенальті).

Раніше повідомлялось, що друголігова Чайка підписала гравця, який грав у тимчасово окупованому Криму.