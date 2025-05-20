Україна: Друга ліга

Разом із наставником команду покинув Тарас Данилюк.

Куликів-Білка на своєму офіційному сайті оголосила про відставку головного тренера Богдана Костика, який залишив клуб разом зі своїм помічником Тарасом Данилюком.

Під їхнім керівництвом команда переросла аматорський рівень та приєдналася до професіоналів.

За підсумками сезону Куликів-Білка набрала 31 очко після 18 турів та посіла четверте місце у групі А Другої ліги.

Нагадаємо, найкращими командами Другої ліги стали Пробій та Колос, які проведуть чемпіонський матч між собою. Третє місце посів Чернігів, після того дубль Руху знявся з турніру після виходу у плей-оф.