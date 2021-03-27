ЧМ-2022. Отбор

Предлагаем вашему вниманию видео-трансляцию данного мероприятия.

Сегодня, 27 марта, состоится пресс-конференция главного тренера сборной Финляндии Маркку Канервы накануне поединка второго тура отборочного цикла чемпионата мира 2022 года против Украины.

Следите за видеотрансляцией предматчевой пресс-конференции на нашем сайте. Начало в 16:30 по киевскому времени.

Напомним, матч Украина — Финляндия состоится в воскресенье, 28 марта, в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.

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