ЧМ-2022. Отбор

Бывший вратарь Динамо поделился своими мыслями о предстоящем матчем между Украиной и Финляндией.

Вратарь кипрского Пафоса Артур Рудько, в котором выступают два финна Паулюс Араюури и Онни Валакари, прокомментировал предстоящий матч отборочного этапа чемпионата мира 2022 года между Украиной и Финляндией.

"Не могу сказать, что многое обсуждали. В основном они спрашивали в каком городе будет игра и какой состав ожидать от нашей сборной.

Мои финские партнеры по команде? Араюури — капитан Пафоса, очень силен в верховой борьбе. Валакари же обладает сильным, поставленным ударом с левой ноги, часто бьет из-за пределов штрафной площади.

Самому очень интересно будет увидеть как они будут выглядеть на фоне сборной Украины. Им желаю удачи и хорошей игры, но, победы только нашей сборной Украины", — сказал Рудько в интервью ISPORT.UA.

Напомним, матч Украина — Финляндия состоится в воскресенье, 28 марта, в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.