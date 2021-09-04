ЧМ-2022. Отбор

Защитник "сине-желтых" поделился своими мыслями после игры с Казахстаном.

Универсал киевского Динамо и сборной Украины Александр Караваев рассказал о том, что происходило в расположении национальной команды после игры с Казахстаном (2:2) в отборочной кампании ЧМ-2022.

"Мы – профессионалы. Сразу после той игры еще сели в раздевалке, поговорили, и тренер сказал, что нужно уже переключаться на следующий матч, потому что очень мало времени, плюс долгий перелет. И уже с того дня мы готовились к сборной Франции", – сказал Караваев в эфире ТК Футбол 1/2/3.

Напомним, уже сегодня, 4 сентября, в Киеве сборная Украины примет Францию. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.