ЧМ-2022. Отбор

Football.ua ознакомился с мнением СМИ страны-соперницы нашей национальной команды.

В пятом туре квалификационного этапа чемпионата мира-2022 сборная Украины на поле столичного НСК Олимпийский сумела добиться второй ничьей против сильнейшей команды мира образца мундиаля-2018 — сборной Франции.

Очевидно, что на родине "Les Blues" подобный результат восприняли крайне негативно — французская пресса объединилась вокруг тотального разочарования игрой своей национальной команды, которая не может победить уже пять матчей кряду, всегда при этом играя вничью в основное время.

RMC Sport

Главная статья на этом популярном ресурсе, посвященная результатам этого поединка, подчеркивает общий тезис — Франция играет в разочаровывающий ее поклонников футбол, и при этом еще и остается без побед, на фоне значительного превосходства над соперниками в классе.

Саму же игру ресурс сходу назвал "скучной", считая, что "матч навевает воспоминания о тяжелой квалификации на чемпионат мира-2014, хотя и сама игра оказалась далека от того матча в Киеве в плане эмоций".

Отсутствие Мбаппе и Канте в обойме сборной, а также Бензема и Варана в основном составе тут считается главной причиной тому, что гостям не хватало идей в атакующей фазе, а также спокойствия в линии обороны.

"Как и в предыдущих четырех играх, французы уступили в первом тайме. Плохая привычка, которая тянется еще со времен Евро-2020, а в этот вечер ее развил превосходный удар Николая Шапаренко. Помимо ответного гола Мартиаля, у нашей сборной практически не было других вариантов выйти вперед по счету.

"Синие" все равно останутся на вершине турнирной таблицы после этого тура, но Финляндия уже слишком близко, отставая всего на четыре очка при условии двух игр в запасе. Этого вполне достаточно для того, чтобы матч против них, который состоится уже через три дня, стал для Франции игрой всего отборочного раунда".

L'Équipe

В одном из наиболее возрастных изданий Франции также придерживаются мнения о том, что их национальная команда сыграла в скучный футбол, подкрепляя свое утверждение прилагательным "бездушный".

"Этот вечер не обещал нам ничего особенного ни до его начала, ни во время, ни после окончания поединка. Франция была более-менее похожей на живую лишь в начале второго тайма, сумела забить свой гол, но на этом остановилась.

В наших ли интересах такой результат? Возможно, так как Украина остается на дистанции в четыре очка за три матча до конца отборочного цикла. Финляндия, которая будет гостевать у нас в Лионе во вторник, — вот наш главный соперник, от игры против которого будет зависеть наш выход на чемпионат мира-2022 с первого места.

Однако, есть сомнение, что после увиденного в Киеве сам факт попадания на мундиаль настолько уж важен. В команде Дешама ужасный кризис, она страдает на поле, вместо даже простой игры в футбол, и совершенно ей не помогают различные громкие фамилии игроков в составе. Это — душевная боль всей нации".

Le Parisien

В редакции данного издания назвали свою сборную "королями ничьих", по всей видимости забыв о результатах их соперников в этом отборочном цикле.

"В этот субботний вечер мы совершенно ничего не узнали о способностях команды к борьбе с последствиями неудачного Евро-2020. Единственное, что дала понять эта встреча — Франция может реагировать на пропущенный удар, однако сама по себе слабо проявляет инициативу. Впрочем, мы это знали и без игры против Украины.

В пяти последних играх Франция пропустила первой, чем регулярно ставила себя в затруднительное положение. После перерыва, команда Дешама вернулась в игру без особых физических затрат, как и проводила весь матч в целом.

Однако, мы не сумели отыскать в "синих" ни желания играть, ни импульсов в атаке. Безобидный Гризманн и чуть более активный Погба — вот и все, на чем держалась игра команды в этот вечер. Защита была слишком ненадежна, поэтому гол соперников читался еще с первых минут. Отметим лишь точность удара Шапаренко, который заслужил на похвалу.

Чему учит нас эта игра из того, что мы и так не знали о Франции? К сожалению, ничему".

Матч Франция — Финляндия состоится 7 сентября, начало в 21:45 по киевскому времени, а днем позже свой товарищеский гостевой матч против Чехии сыграет и Украина.