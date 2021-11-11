ЧМ-2022. Отбор

У итальянского защитника мышечная травма.

Защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини не сможет помочь своей национальной команде в предстоящих поединках отборочного цикла ЧМ-2022. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, у 37-летнего итальянца воспаление ахиллова сухожилия. По этой причине он уже вернулся в расположение Ювентуса в Турин. Сроки восстановления игрока не уточняются.

Отметим, что ранее из-за травм сборная Италии потеряла Чиро Иммобиле, Николо Дзаньоло и Лоренцо Пеллегрини.

Матч Италия — Швейцария состоится завтра, 12 ноября, в 21:45 по киевскому времени. Затем 15 ноября итальянцы сыграют против Северной Ирландии.

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