ЧМ-2022. Отбор

Футболист сыграл в матче против Лихтенштейна.

В рамках отбора на чемпионат мира-2022 сборная Румынии в гостях переиграла сборную Лихтенштейна со счетом 0:2.

Команда Мирела Рэдойа не сумела квалифицироваться на мундиаль, но в этой встрече произошло историческое событие.

На 82 минуте матча на поле появился Энес Сали. Все бы ничего, однако ему на момент выхода на поле исполнилось лишь 15 лет и 264 дня.

Нападающий 2006 года рождения стал самым юным футболистом, сыгравшим в официальном матче за взрослую сборную. Ранее он защищал цвета национальной команды своей страны U-17.

Энес Сали выступает в чемпионате Румынии за Фарул из Констанцы. В текущем сезоне на его счету восемь матчей и один забитый мяч.