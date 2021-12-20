ЧМ-2022. Отбор

Это первый подобный случай за всю историю проведения чемпионатов мира.

Министерство торговли Катара приняло решение установить максимально допустимую цену для номеров в гостиницах, которую владельцы отелей могут просить за одну ночь во время проведения предстоящего чемпионата мира. Об этом сообщает Bild со ссылкой на BamS.

С 1 ноября, примерно за три недели до стартового матча турнира — 21 ноября — владельцы гостиниц могут установить следующие максимальные цены за ночь в номере отеля:

5-звездочные отели — 520 евро

4-звездочные отели — 117 евро

3-звездочные отели — 107 евро

2-звездочные отели — 72 евро

Также отмечается, что бронирование номеров пока недоступно, потому что организаторы турнира еще не знают имена всех 32 участников ЧМ-2022.

Ожидается, что Катар во время проведения турнира, посетит около 1,2 млн футбольных болельщиков, что является неподъемной цифрой для гостиничной инфраструктуры страны. Из-за того будут сдаваться частные квартиры, виллы, а также несколько лайнеров в порту.