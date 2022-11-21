ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Пропонуємо вашій увазі гравців, за якими слід уважно стежити на Мундіалі.

Вже зовсім скоро стартує фінальна частина розіграшу чемпіонату світу-2022 у Катарі. Цей турнір, як і багато інших, дарує нам багато цікавих сюжетних ліній для гравців, команд, тренерів тощо.

Тож історії яких гравців зможуть змусити нас захоплюватись? Хто зробить цей безперечно дивний турнір приємнішим? Які гравці будуть визначати чемпіонат світу? Пропонуємо вашій увазі тих, хто дійсно може це зробити.

Останній удар: Ліонель Мессі

Ще у квітні здавалось, що якщо для Ліонеля Мессі все продовжуватиметься так, як було, це буде досить дивна підготовка до його останнього чемпіонату світу. Його виступи у Парі Сен-Жермен на той час були невтішними. Він як і раніше блискучий гравець, але був далеко від тієї приголомшливої ​​сили, якою був колись.

Проте, справи Мессі значно покращились, тому тепер в аргентинських шанувальників ще більше впевненості в тому, що їх команда може провести вдалий турнір. Крім того, потрібно розуміти, що Ліонель Мессі виграв з Аргентиною Кубок Америки, тому тиск на нього в національній команді дещо стих. Тепер можна зосередитись на меті без зайвих думок.

Чи має зараз перемога на чемпіонаті світу таке велике значення? І так, і ні, але цілком можливо, що, коли тиск трохи знято, зараз це більш імовірно, ніж будь-коли. Втім, думка про те, що це останній час — може додавати хвилювань.

Дуже сучасний захисник: Альфонсо Девіс

Звичайні крайні захисники в усьому світі повинні проклинати таких гравців, як Альфонсо Девіс. Тепер це тип захисників, яких, в ідеалі, хотів би кожен тренер: тонко замасковані вінгери/плеймейкери, які нібито починають гру в обороні, але насправді проводять весь час, бігаючи по флангу та діючи так, ніби два або три гравці поєднались в одному.

Девіс уже продемонстрував свої чудові здібності на клубному рівні та за Канаду на міжнародній арені, але чемпіонат світу – це щось зовсім інше. Він може стати одним із найзахоплюючих видовищ на турнірі.

Однак варто враховувати, що під питанням залишається форма Девіса, адже він отримав неприємне пошкодження та не бере участь у матчах Баварії, втім на чемпіонаті світу його чекають.

Гайд щодо травм: кадрові новини всіх учасників чемпіонату світу

Трансферна мета: Джованні Рейна

Джейдон Санчо переїхав в інший клуб минулого літа, Ерлінг Холанд покинув дортмундців вже влітку цього року, тож у 2023 році є місце для важливого гравця, який піде за великі кошти в інший клуб. Саме цим гравцем може стати Рейна.

Джованні все ще трохи нестабільний виконавець для своїх команд, але він має величезний талант і здатний на деякі екстраординарні кроки. Зараз він достатньо хороший виконавець, щоб зняти частину творчого та гольового тягаря з Крістіана Пулішича.

Більшість клубів акуратно витрачає великі гроші на гравців лише на основі виступів на міжнародному турнірі, але всі знають про потенціал Рейни, тому деякі магічні моменти від нього в Катарі можуть переконати кілька клубів, що він готовий до нового виклику.

Золотий хлопчик: Педрі

Якщо майстерність і холоднокровність Педрі були недостатньо надзвичайними, варто згадати обставини, за яких він досяг успіху в Барселоні. Стан, у якому перебував клуб, включаючи, але не обмежуючись, їхніми фінансовими проблемами та відхід Мессі, означав, що вони відчайдушно потребували іншого героя, когось іншого, хто б керував грою команди.

Вони зупинилися на цьому худорлявому підлітку, все могло піти дуже погано, але він не просто впорався, а й розквітає з кожним днем. Здається, хлопець уже на шляху до того, щоб стати справжнім чоловіком, а фінальною точкою у його подорожі може стати Катар.

Немає сумнівів, що Луїс Енріке цілком на нього розраховує та дасть йому змогу розкритися сповна.

Молода суперзірка: Джуд Беллінгем

Як зазначив Джек Гріліш після перемоги збірної Англії над Кот-д'Івуаром навесні, саме зрілість Джуда Беллінгема вражає найбільше. Йому 19, і він уже виглядає здатним контролювати будь-яку гру, яку забажає.

І все ж не зовсім здається, що всі усвідомлюють, наскільки він уже хороший виконавець і яким може бути. Беллінгем має бути ключовим гравцем команди на цьому турнірі. Він вже завоював місце в стартовому складі та навряд чи буде віддавати його комусь іншому. Його блискавична фізична форма та атлетизм можуть стати великим козирем англійців на цьому турнірі.

Повертаючись до розмови щодо Джовані Рейни, англійський півзахисник також має всі шанс покинути Боруссію Д найближчим часом за великі кошти, адже він зацікавив майже усі англійські та іспанські гранди.

Герой Катару: Альмоез Алі

Очікується, що фактор домашнього поля не надасть господарям турніру суттєвої переваги, зважаючи на загальний рівень команди. Проте варто враховувати, що рідні фанати за спиною все-таки допомагають. До того ж футбольна історія не раз бачила, коли фактор домашнього поля допомагав навіть доволі скромним командам.

Якщо господарі збираються справити враження, то Альмоез Алі, мабуть, буде в авангарді. Він був рушійною силою їхньої несподіваної перемоги на Кубку Азії у 2019 році, забивши 9 м’ячів (більш ніж у два рази більше, ніж у найближчого конкурента) і отримав нагороду найкращого гравця турніру.

Він народився в Судані, але переїхав до Катару в дитинстві та є продуктом Академії Aspire, установи, створеної ще у 2004 році, щоб забезпечити Катару виховування талантів, а не покладатися на "натуралізованих" гравців з усього світу.

До певної міри це спрацювало, але справжньою довгостроковою метою був достойний виступ на власному чемпіонаті світу. Якщо Алі зіграє на своєму найвищому рівні, катарці матимуть гідні шанси досягти мети.

Старий бойовий кінь: Вінсент Абубакар

Одне з найкращих видовищ на цьогорічному Кубку африканських націй — спостерігати за Вінсентом Абубакаром, який, здається, грає вже дуже давно, проте йому лише 30 років.

Можливо, він не насолоджувався результатом фіналу, але його вісім голів принаймні принесли йому нагороду найкращого бомбардира турніру. Чи міг би він зробити подібне на чемпіонаті світу? Можливо, це нереально, але було б дуже цікаво.

До того ж варто розуміти, що це, скоріш за все, останній подібний турнір для Вісента Абубакара, тому в нього буде велике бажання "запалити" наостанок.

Дякуємо, що живий: Крістіан Еріксен

Попри те, що плеймейкер пережив у 2021 році, цей сезон поки що складається досить добре. Він відмінно грає за Манчестер Юнайтед, ставши одним з лідерів команди при Еріку Тен Гагу, який напрочуд добре знає можливості півзахисника.

Бувши на волосині від смерті, тепер він потрапив у заявку команди на чемпіонат світу, тому буде щасливий мати можливість знову представляти свою країну.

Хочеться вірити, що Еріксен більше ніколи не стикнеться з проблемами з серцем, а також подарує нам не один яскравий матч на чемпіонаті світу. Гравці його калібру — справжня прикраса подібних турнірів.

Історія спокути: Атіба Хатчінсон

Коли Канада зіграє свою першу гру на Чемпіонаті світу з футболу в листопаді, це буде через кілька тижнів після 10-ї річниці їх найнижчої точки — приниження з рахунком 1:8 у грі проти Гондурасу у 2012 році, яке не дозволило їм навіть дійти до останнього раунду кваліфікації на турнір 2014 року.

Відтоді в Канаді змінилося майже все: все, крім півзахисника Бешикташа Атіби Хатчінсона. Він був у команді в той принизливий день і, ймовірно, буде в складі (якщо не в стартовій одинадцятці), коли вони зіграють свій перший матч на чемпіонаті світу з 1986 року.

Неможливо не почуватися неймовірно щасливим за людину, яка пережила найгірше і тепер насолоджується найкращим часом канадського футболу, який є головним ветераном команди.

Спадкоємець трону: Вінісіус Жуніор

Зараз Вінісіус Жуніор цілком може бути найціннішим гравцем у світі. Зірковий гравець мадридців насправді не має цінника, тому що вони ніколи не продадуть його. Разом із Карімом Бензема він став їхньою ключовою ланкою, тож чи міг би він зробити те саме для збірної Бразилії?

Неймару 30 років, і він ніс тягар надій Бразилії протягом більшої частини десятиліття, загалом тому, що претендентів на його корону було не так багато. Вінісіус Жуніор — це та людина, яка могла б це зробити: це буде остання спроба Тіте на посаді тренера Бразилії.

Тому, щоб виграти чемпіонат світу та забезпечити ідеальний фінал, він віддасть перевагу формі та таланту, а не почуттям. Це може означати, що Вінісіус Жуніор, а не Неймар, буде його ключовою опцією.