ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Норвезький футболіст виділив кілька команд.

Нападник збірної Норвегії та Манчестер Сіті Ерлінг Голанд назвав команди, які, на його думку, є фаворитами майбутнього чемпіонату світу.

"Фаворити... Я думаю, що фаворитами мають бути Бразилія, Аргентина, Франція і, можливо, Англія.

Я не можу вибрати лише одну збірну, тому що є багато хороших команд, так що так, назву ці чотири", – наводить слова Голанда Daily Mail.

Нагадаємо, що ЧС-2022 пройде у Катарі з 20 листопада до 18 грудня.