ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Країна-господар Мундіалю не перестає дивувати.

Офіційні особи Катару вирішили, що на стадіонах під час матчів Чемпіонату світу продаватимуться тільки безалкогольні напої. Як повідомляє авторитетне видання New York Times, це рішення у п'ятницю зранку підтвердив офіційний представник ФІФА.

Цей крок є останньою та найдраматичнішою зміною плану щодо розповсюдження алкоголю, який протягом місяців посилював напруженість між ФІФА та Катаром, де продаж алкоголю жорстко контролюється через закони ісламу. Також це ускладнить спонсорську угоду ФІФА з виробником пива "Budweiser" на суму 75 мільйонів доларів та розлютить шанувальників футболу, які вже висловлюють своє обурення обмеженнями.

Що цікаво, заборона на продаж алкоголю стосується тільки вболівальників на стадіонах — пиво як і раніше буде доступне в розкішних апартаментах і готелях, призначених для офіційних осіб ФІФА та інших заможних гостей турніру.

Катар стикається з проблемою алкоголю з тих пір, як ця країна Перської затоки отримала право на проведення Чемпіонату світу з футболу у 2010 році. Відзначимо, що алкоголь доступний у країні, але продаж суворо контролюється.

Раніше з'явилася інформація, що Катар найняв вболівальників, аби вони наповнювали стадіони на ЧС-2022.