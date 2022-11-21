ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Карлуш Кейруш поділився своїми думками після гри з Англією.

Головний тренер збірної Ірану Карлуш Кейруш прокоментував поразку своєї команди у матчі першого туру групового етапу ЧС-2022 проти Англії (2:6).

"Моя думка проста і дуже прагматична. Гра була закінчена в першому таймі при рахунку 0:3. Єдиною метою тоді було насолодитися грою і стати частиною моменту, коли ми повинні були зберегти мужність і намагатися грати у свій футбол. Ми маємо честь багато чого навчитися у англійської команди та краще підготуватися до гри з Уельсом.

Футболісти мають лише одну мрію — грати за країну, грати за народ, і я дуже пишаюся тим, як вони вистояли і продовжують боротися. Я дуже пишаюся тим, що вони зробили, але, звісно, ​​на чемпіонатах світу у 2014 та 2018 роках у нас була повна підтримка вболівальників. Тепер ви бачили, що сталося сьогодні, уболівальники, які не готові підтримувати команду, мають залишатися вдома", — наводить слова Кейруша ВВС.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Англія — Іран.