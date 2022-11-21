ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Вінгер Арсенала забив два м'ячі у ворота збірної Ірану.

Збірна Англії у матчі першого туру групового етапу ЧС-2022 розгромила національну команду Ірану (6:2).

У цьому поєдинку оформленим дублем відзначився вінгер збірної Англії Букайо Сака.

За інформацією OptaJose, у 21 рік та 77 днів Сака став другим наймолодшим футболістом в історії чемпіонатів світу, який зміг забити два м'ячі у дебютному матчі на турнірі.

Рекорд продовжує утримувати німець Франц Беккенбауер, який оформив дубль на ЧС-1966 у віці 20 років та 304 дні.

Раніше повідомлялося, що Сака визнаний найкращим гравцем матчу проти Ірана.