ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Лео Мессі йде за Кубком світу?

Програма вівторка на чемпіонаті світу розпочнеться з матчу між Аргентиною та Саудівською Аравією у рамках групи С. Команди вийдуть на гру у таких складах:

Аргентина: Е. Мартінес — Моліна, Ромеро, Отаменді, Тальяфіко — де Пауль, Паредес — ді Марія, Мессі, Папу Гомес — Лаутаро Мартінес

Запасні: Армані, Раульї, Акунья, Альварес, Альмада, Дібала, Корреа, Макаллістер, Лісандро Мартінес, Монтьєль, Паласіос, Песселья, Родрігес, Фернандес, Фойт

Саудівська Аравія: Аль-Овайс — Абдулхамід, Тамбакті, Аль-Болеахі, Аль-Шахрані — Аль-Шехрі, Канно, Аль-Малкі, Аль-Давсарі — Аль-Фарадж — Аль-Бурайкан

Запасні: Аль-Акіді, Аль-Рубає, Аль-Абед, Аль-Амрі, Аль-Брейк, Аль-Ганам, Аль-Давсарі, Аль-Наджеї, Аль-Обуд, Аль-Хассан, Асірі, Бахебрі, Маду, Отайф

Зазначимо, що також у групі С у вівторок зійдуться поляки та мексиканці.