Папу Гомес, Getty Images
22 листопада 2022, 11:20
Програма вівторка на чемпіонаті світу розпочнеться з матчу між Аргентиною та Саудівською Аравією у рамках групи С. Команди вийдуть на гру у таких складах:
Аргентина: Е. Мартінес — Моліна, Ромеро, Отаменді, Тальяфіко — де Пауль, Паредес — ді Марія, Мессі, Папу Гомес — Лаутаро Мартінес
Запасні: Армані, Раульї, Акунья, Альварес, Альмада, Дібала, Корреа, Макаллістер, Лісандро Мартінес, Монтьєль, Паласіос, Песселья, Родрігес, Фернандес, Фойт
Саудівська Аравія: Аль-Овайс — Абдулхамід, Тамбакті, Аль-Болеахі, Аль-Шахрані — Аль-Шехрі, Канно, Аль-Малкі, Аль-Давсарі — Аль-Фарадж — Аль-Бурайкан
Запасні: Аль-Акіді, Аль-Рубає, Аль-Абед, Аль-Амрі, Аль-Брейк, Аль-Ганам, Аль-Давсарі, Аль-Наджеї, Аль-Обуд, Аль-Хассан, Асірі, Бахебрі, Маду, Отайф
Зазначимо, що також у групі С у вівторок зійдуться поляки та мексиканці.