ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Півзахисник прокоментував майбутній двобій.

У рамках третього туру чемпіонату світу-2022 в Катарі збірна Вельсу зіграє в надпринциповому двобої проти Англії, маючи при цьому потребу виключно перемагати заради можливості вийти до плей-оф.

Півзахисник "червоних драконів" Джо Аллен поділився власними передчуттями від прийдешньої гри.

"Кожен відчуває власну провину через ситуацію, у якій ми опинились. Зараз наша увага зосереджена на тому, щоб виходити на тренувальний майданчик та попрацювати заради підготовки до гри проти Англії.

У нас є Гарет Бейл та Аарон Ремзі, які можуть допомогти здобути необхідний результат. Думаю, що ми повинні повірити в них і в те, що вони зможуть зробити це для нас ще раз.

Як я пам’ятаю, ми завжди добре виступали в ситуаціях, коли були притиснути обставинами спиною до стіни. Зараз нам нема чого втрачати, тож подивимось. Уельсу потрібно зіграти матч усього життя проти Англії", — заявив валлійський виконавець.

Матч Англія — Уельс відбудеться 29 листопада о 21:00.