ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Войцех Щесни зумів парирувати удар зіркового аргентинця.

У рамках третього туру групового етапу чемпіонату світу-2022 в очному протистоянні зійшлися збірні Польщі та Аргентини.

На 39-й хвилині зустрічі головний арбітр Данні Маккелі назначив сумнівний пенальті після перегляду VAR, проте лідеру аргентинської команди Ліонелю Мессі не вдалося його реалізувати.

Голкіпер поляків Войцех Щесни героїчно парирував удар 35-річного аргентинця.

Нагадаємо, що слідкувати за ключовими подіями матчу Польща — Аргентина ви можете на Football.ua.