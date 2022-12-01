ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 3-го туру групового етапу чемпіонату світу у рамках групи F, у якому зіграють Канада та Марокко.

Збірна Марокко має всі шанси потрапити до плей-оф чемпіонату світу в Катарі, але для цього потрібно, щоб зійшлися всі зірки, або просто обіграти Канаду.

Канада: Борян — Міллер, Віторія, Джонстон — Адекугбе, Кей, Осоріо, Гойлетт — Девіс, Б'юкенен, Ларін.

Запасні: Пантеміс, Сент-Клер, Вотерспун, Вотерман, Гатчінсон, Девід, Кавалліні, Коне, Корнеліус, Ларея, Міллар, П'єтт, Угбо, Фрейзер.

Марокко: Буну — Мазрауї, Саїсс, Агерд, Хакімі — Амрабат — Сабірі, Унахі — Буфаль, Зієш, Ен-Несірі.

Запасні: Мунір, Тагнауті, Абухляль, Амалла, Аттіят-Аллах, Банун, Дарі, Еззалзулі, Ель-Ханнус, Ель-Ямік, Жабран, Зарурі, Хамдалла, Кеддіра, Чейр.

Нагадаємо, гра Канада — Марокко розпочнеться о 17:00 за київським часом. Слідкуйте за онлайн-трансляцією на Football.ua.