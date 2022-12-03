ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Коментар гравця збірної Німеччини.

Атакувальний хавбек збірної Німеччини Кай Гаверц у своєму Інстаграмі поділився думками про виліт збірної Німеччини з чемпіонату світу-2022, який проходить у Катарі. Ці слова можна назвати зверненням до вболівальників.

Нагадаємо, що Гансі Флік залишиться головним тренером "Бундестім" попри провал на Мундіалі.

"Потрібен деякий час, щоби зрозуміти, що сказати... Ми всі дуже засмучені, розчаровані та відчуваємо багато інших почуттів, і знадобляться тижні, щоби це зрозуміти. Життя складається зі злетів і падінь, і це про те, щоб повернутися сильнішим!

Іноді ви злітаєте високо, як Японія яка грала так добре, а іноді ви залишаєтеся на протилежному боці, відчуваючи цей біль, тому футбол такий дивовижний вид спорту.

Ми відчуваємо біль нації.

Дякуємо за підтримку, яку ви надаєте завжди!" — підсумував Гаверц.