ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Капітан збірної Хорватії поділився своїми думками після гри з Японією.

Півзахисник збірної Хорватії Лука Модрич прокоментував перемогу своєї команди у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу у Катарі проти Японії у серії післяматчевих пенальті.

"Ми не можемо обійтися без драми. Ми щасливі, бо пройшли далі. Японці справді дратували. Вони провели гарний матч, але в пенальті Лівакович був просто дивом.

У другому таймі ми домовилися піднятися вище. Ми визначилися з позиціями Петковича, Будіміра та Ліваї. Це був важкий матч. Знімаю капелюх перед Ліваковичем, він показав, що він чудовий воротар.

Хто б не попався нам, ми з нетерпінням чекаємо на гру. Ми маємо відновитися", — наводить слова Модрича Index.

У чвертьфіналі ЧС-2022 Хорватія зіграє проти Бразилії, яка впевнено обіграла Південну Корею.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Японія – Хорватія.