ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Поразка 1:4 від бразильців стала для португальця останньої на чолі команди.

У понеділок, 5 грудня, збірна Бразилії нокаутувала Південну Корею у матчі 1/8 чемпіонату світу — 4:1. Доля зустрічі була вирішена ще у першому таймі.

Після гри головний тренер азійської команди Паулу Бенту оголосив, що залишає свою посаду.

"Ми повинні думати про майбутнє, і воно буде не зі збірною Південної Кореї. Я щойно оголосив гравцям і президенту південнокорейської федерації своє рішення, яке було прийнято мною ще у вересні. Сьогодні я це підтвердив і маю подякувати їм за все, що вони зробили для мене. Дуже радий і пишаюся тим, що був їхнім тренером" — передає слова 53-річного спеціаліста BBC.

Відзначимо, що португальський фахівець очолив південнокорейську команду у серпні 2018 року. За більш ніж 4 роки роботи він зумів виграти Кубок Східної Азії-2019 та втретє в історії країни вийти з групи чемпіонату світу.

Раніше свою посаду залишив головний тренер збірної Бельгії.