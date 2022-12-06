ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Валід Реграгуі поділився своїми думками після гри з Іспанією.

Головний тренер збірної Марокко Валід Реграгуі прокоментував перемогу своєї команди у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу у Катарі проти Іспанії у серії післяматчевих пенальті.

"Ми провели грандіозний матч. Гравці виконали всі установки. Ми знали, що втомимося, але боролися до самого кінця та увійшли в історію. Я присвячую перемогу марокканському народу.

Ми повинні продовжувати вірити у себе. Нам потрібна енергія, і тоді ми здатні перемагати. Ми відновимося, відпочинемо, а потім подивимося, що буде далі", — наводить слова Реграгуі A Bola.

У чвертьфіналі ЧС-2022 Марокко зіграє проти переможця пари Портуалія – Швейцарія.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Марокко — Іспанія.