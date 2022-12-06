ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

У 1/8 фіналу ЧС-2022 у Катарі Марокко обіграло Іспанію.

Збірна Марокко у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу у Катарі у серії післяматчевих пенальті обіграла Іспанію.

Основний та додатковий час матчу завершився без голів. У серії одинадцятиметрових ударів сильнішими були марокканці, де воротар Яссін Буну не пропустив жодного гола.

За інформацією OptaJean, головний тренер збірної Марокко Валід Реграгуі став першим африканським наставником, який зміг вивести свою команду до чвертьфіналу чемпіонатів світу.

У чвертьфіналі ЧС-2022 Марокко зіграє проти переможця пари Портуалія – Швейцарія.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Марокко — Іспанія.