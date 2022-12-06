ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

На рахунку португальця два забиті м'ячі та три результативні передачі.

Збірна Португалії у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу у Катарі впевнено обіграла Швейцарію (6:1).

У цьому матчі результативною передачею відзначився півзахисник збірної Португалії Бруну Фернандеш.

Таким чином, на рахунку 28-річного португальця два забиті м'ячі та три результативні передачі.

За інформацією OptaJoe, це найкращий результат для гравців збірної Португалії щодо кількості результативних дій на чемпіонатах світу з 1966 року.

На ЧС-1966 Ейсебіо набрав 10 результативних очок, а Жозе Торріш – 6.

Раніше стали відомі всі пари 1/4 фіналу чемпіонату світу у Катарі.