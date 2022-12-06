На рахунку португальця два забиті м'ячі та три результативні передачі.
Бруну Фернандеш, Getty Images
06 грудня 2022, 23:38
Збірна Португалії у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу у Катарі впевнено обіграла Швейцарію (6:1).
У цьому матчі результативною передачею відзначився півзахисник збірної Португалії Бруну Фернандеш.
Таким чином, на рахунку 28-річного португальця два забиті м'ячі та три результативні передачі.
За інформацією OptaJoe, це найкращий результат для гравців збірної Португалії щодо кількості результативних дій на чемпіонатах світу з 1966 року.
На ЧС-1966 Ейсебіо набрав 10 результативних очок, а Жозе Торріш – 6.
Раніше стали відомі всі пари 1/4 фіналу чемпіонату світу у Катарі.