ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Іван Перішич поділився враженнями після перемоги над Бразилією.

Півзахисник збірної Хорватії Іван Перішич прокоментував перемогу своєї команди у матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу у Катарі проти Бразилії.

"Тепер ми півфіналісти двох турнірів — чемпіонату світу та Ліги націй. Зараз у нас прекрасні дні. Ми маємо продовжувати. Потрібно забути матч проти Бразилії, не дивлячись, що перемогли, напевно, найкращу команду чемпіонату світу.

До півфіналу чотири дні, тому не можна витрачати багато сил на святкування, маємо концентруватися на наступному супернику. Якщо продовжимо в тому ж дусі, то зможемо пробитися у фінал. Все залежить від нас — маємо добре тренуватися, бути зібраними та грати у свій футбол, як це було проти Бразилії.

Ми грали по-дорослому, у нас був свій план. Розуміли, що бразильці сильні в атаці, тож зосередилися на захисті. Проте в деяких момент ми відбирали у них м'яч. Ми добре вивчили Бразилію, зіграли тактично та справедливо пройшли у півфінал", - наводить слова Перішича Sportske Novosti.

У півфіналі катарського мундіалю Хорватія зіграє проти Аргентини, яка пройшла Нідерланди. Матч відбудеться 13 грудня, о 21:00 за київським часом.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Хорватія — Бразилія.