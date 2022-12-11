ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Зустріч між тренером і футбольною асоціацією Англії відбудеться найближчими днями.

У суботу, 10 грудня, збірна Англії програла французам у матчі 1/4 чемпіонату світу-2022 — 1:2. Цілком можливо, цей поєдинок став останнім на чолі "родоначальників футболу" для Гарета Саутгейта.

"Місце Гарета Саутгейта у національній збірній Англії під питанням. Найближчими днями між ним і ФА (Футбольна асоціація Англії — Прим.) очікується зустріч з ціллю обговорити його майбутнє" — написав відомий журналіст Ніколо Скіра у своєму Твіттері.

Відзначимо, що Саутгейт очолив "трьох левів" у вересні 2016 року. За час роботи у збірній він вивів команду до півфіналу чемпіонату світу-2018 і фіналу Євро-2020.

Сам 52-річний спеціаліст заявив, що йому потрібен час для ухвалення правильного рішення.