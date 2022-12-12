ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Бразильський форвард виступив із заявою після вильоту команди з ЧС-2022.

Нападник збірної Бразилії Рішарлісон прокоментував поразку своєї команди у матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу у Катарі проти Хорватії.

"Це найскладніше повідомлення, яке я коли-небудь писав у своєму житті. Ще нічого не пройшло, спати після матчу було неможливо. Те, що сталося, досі завдає біль. Це рана, яка залишиться відкритою назавжди, тому що ми всі усвідомимо, які шанси на титул були у Бразилії.

Якщо я скажу, що ми зробили все, що могли, віддали себе повністю, краще від цього не стане. Нехай це і справді, але це ще більше мене злить. Насправді таке почуття, що у нас забрали щось близьке, частину нас. І нам усім доведеться із цим жити. Деякі або навіть багато хто з нас більше не матиме такого шансу.

Тепер настав час зализувати рани, вибачитися перед вболівальниками та привести голову до ладу. Реальність така, що футбол, який врятував мені життя і дав мені все, що я маю, завдав мені найважчого удару в житті", — написав Рішарлісон на своїй сторінці в Instagram.

Раніше повідомлялося, що Карло Анчелотті може очолити збірну Бразилії.