ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Коментар хавбека "картатих".

Півзахисник збірної Хорватії Матео Ковачич поспілкувався з пресою напередодні матчі за третє місце чемпіонату світу-2022, в якому "картатим" протистоятиме сенсаційне Марокко.

"У 2018 році у мене була інша роль, ніж сьогодні. Я мав честь спостерігати за підготовкою до матчів Луки (Модрича — Прим.), Ракітіча, Манджукича. Я мріяв, щоби на наступному чемпіонаті я був таким же готовим і бився за нашу країну так само, як вони, і сподіваюся, що виправдав свої очікування на цьому чемпіонаті.

Наша увага зосереджена на матчі з Марокко, а потім будемо думати про прийом вдома. Звичайно, люди пишаються нами, і ми хочемо їм за це віддячити і приїхати до Загреба з бронзою. З африканськими командами завжди було важко грати, а Марокко показало, що вони хороша команда. Я спілкувався із Зієшем, усі очікували, що ми вдвох повернемося першими додому, а ми залишилися майже до самого кінця" — передає слова 28-річного хавбека Челсі хорватське видання Index.hr.

Відзначимо, що матч за бронзові медалі Мундіалю відбудеться у суботу, 17 грудня, і розпочнеться о 17:00 за київським часом. На нашому сайті доступна онлайн-трансляція поєдинку.

Нагадаємо, перша гра хорватів і марокканців на нинішньому Мундіалі завершилася з рахунком 0:0.